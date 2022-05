Braquage à Bignona: Des hommes armés dépouillent des passagers de leurs biens

Des passagers ont été braqués, ce vendredi matin entre 7 heures et 8 heures à Koutenghor, village situé dans le département de Bignona. Des hommes armés les ont dépouillés de leurs biens.



C’est à quelque 2 km de l’entrée de la commune de Bignona, sur la RN 5, que ces malfaiteurs ont pris d’assaut la route, interrompant la circulation et pillant les passagers.



La circulation a été bloquée pendant plusieurs heures sur cet axe, où ces braqueurs dictent leur loi et sèment la terreur chez les populations.