Braquage à Ndindy : 4 hommes lourdement armés attaquent une boutique et emportent 2 millions FCFA Encore une attaque à main armée dans la commune de Touba, plus précisément à Ndindy. Les faits se sont déroulés, hier, vers 20h. Quarte hommes lourdement armés ont fait irruption dans une boutique, tirant des coups de feu nourris, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 07:49 | | 0 commentaire(s)|

Le propriétaire à réussi à s’enfouir à temps, emportant une certaine somme d’argent, mais il a laissé derrière lui quelques 2 millions FCFA emportés par les malfaiteurs, qui ont également pris des téléphones portables avant de s’enfouir. C’est le énième cas de braquage à Touba ces derniers mois, visant des boutiques.

