Braquage à Wafacash Nord Foire: le cerveau serait sujet à des troubles psychiques

Lundi 1 Avril 2019

Abdoulaye Dia, cerveau présumé de l’attaque de l’agence Wafacash sise à Nord Foire, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Selon ses parents qui se sont confiés à L’Observateur, le compère de Lamine Sagna est sujet à de troubles psychiques, à l’origine de ses agissements.



« Je peux vous assurer qu’il n’est plus le même. Je pense que son attitude est liée aux maux de tête récurrents à l’origine de ses problèmes psychiques. D’ailleurs, il a cet effet, subi plusieurs analyse à l’hôpital Principal de Dakar », témoigne son père Moussa Dia, militaire à la retraite, ayant servi à la base aérienne de Ouakam.



Un oncle du soldat Dia, militaire en service déclare sous le sceau de l’anonymat : «Il est sous l’emprise de troubles psychiques avec d’atroces maux de tête ».

Pour lui, la thèse avancée par son neveu -trouver de l’argent pour baptiser son enfant-, ne tient pas la route. «Nous sommes une famille solidaire et ne sommes pas dans le besoin. Abdoulaye m’a donné le nom de son fils. Ma fille est la marraine du bébé qu’il comptait baptiser. Rien que pour cet honneur, je dois lui rendre cette marque d’estime », dit-il.



Comme pour appuyer les dires de l’oncle, Dia père soutient qu’il n’était pas dans le besoin, puisqu’il « disposait suffisamment de fonds pour baptiser son bébé. D’ailleurs, son épouse vient juste de disposer de sa tontine. Mieux, sa grand-mère devait elle aussi récupérer sa tontine ce week-end. Je ne m’explique toujours pas son acte. Il y a quelques chose qui ne tourne pas rond », fait-il remarquer.



« Je vous jure que ce garçon est bien éduqué et généreux. Tenez, au retour d’une mission, il a remis l’intégralité de ses émoluments, 5 millions de F Cfa à son père, en lui laissant la latitude d’en faire l’usage qu’il voulait », renchérit Amadou Dia, un autre oncle d’Abdoulaye Dia.

