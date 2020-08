Braquage aux Allées du Centenaire : Le policier radié jugé devant la Chambre criminelle

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020

Le policier radié et chef de la bande qui a braqué, en pleine journée, la boutique d’un Chinois aux Allées du Centenaire, a été déféré, hier, au parquet.



Selon Le Soleil, lui et son acolyte sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme feu et moyen de locomotion. Ainsi, au regard de la gravité des faits qui leur sont reprochés, ils seront jugés devant la Chambre criminelle.





