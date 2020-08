Braquage aux Allées du Centenaire: Le transporteur des braqueurs est un...journaliste !

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire du cambriolage d’une boutique aux Allées du Centenaire. Le policier radié, présumé cerveau, a fait des révélations fracassantes lors de son audition. Mouhamed Gassama a désigné M. C. (employé de la Chinoise) et M. T., se disant journaliste.



Selon "Libération", ces derniers les attendaient dehors à bord d'un véhicule, de marque Fusion, appartenant au journaliste. Gassama révèle que le 27 juillet dernier, vers 18 heures, A. D. l’a joint au téléphone pour lui proposer un deal.



M. C. leur a révélé que le Chinois garde beaucoup d’argent dans sa boutique. C’est ainsi que tout le groupe s’est retrouvé dans la voiture du journaliste, à Ouest Foire, près de la Brioche Dorée.



Sur les lieux, le braquage sera un jeu d’enfant puisque M. C. maîtrise tous les coins et recoins de la boutique, tout comme l’endroit où se trouve la caméra de la surveillance. Le journaliste, qui attendait dehors, a transporté les braqueurs après leur forfait.







