Braquage aux Manguiers de Guéréo : une enquête en cours, mais la sécurité reste une priorité

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars 2025, le lodge "Les Manguiers de Guéréo" a été la cible d’un braquage survenu entre 3h et 4h du matin. Malgré cet incident, l’établissement tient à rassurer ses clients et partenaires : aucune chambre occupée par des touristes n’a été affectée, et la sécurité du site reste une priorité absolue.



Un incident maîtrisé sans impact sur les clients



Selon le communiqué officiel du lodge, les malfaiteurs ont uniquement pénétré dans les chambres réservées aux collaborateurs. Ces derniers ont été ligotés, mais aucun d’entre eux n’a subi de blessures physiques. Les assaillants ont dérobé une somme d’argent stockée dans les coffres des bureaux administratifs avant de prendre la fuite.



Le personnel de l’hôtel a immédiatement alerté les autorités, qui ont ouvert une enquête afin d’identifier les responsables et de renforcer la sécurité dans la zone.



Des mesures de sécurité renforcées pour garantir la sérénité des clients



Bien que l’incident soit regrettable, "Les Manguiers de Guéréo" rappelle que la sécurité de ses clients reste une priorité. L’établissement dispose déjà d’un dispositif de surveillance avancé, et de nouvelles mesures sont en train d’être mises en place en collaboration avec les autorités compétentes.



"Nous avons toujours mis un point d’honneur à assurer la tranquillité et le bien-être de nos visiteurs. Cet incident nous pousse à aller encore plus loin dans notre engagement pour la sécurité", a déclaré la direction du lodge.



Un appel à la prudence face aux rumeurs



Dans son communiqué, "Les Manguiers de Guéréo" invite le public à ne pas céder aux rumeurs et à ne se fier qu’aux informations officielles transmises par l’établissement ou les autorités. L’objectif est d’éviter toute désinformation pouvant nuire à l’image du lodge et à la destination touristique.



Malgré cet événement isolé, "Les Manguiers de Guéréo" reste une destination prisée pour son cadre exceptionnel et son service de qualité. Grâce aux mesures prises, les visiteurs peuvent continuer à profiter de leur séjour en toute sérénité.





Les réservations restent ouvertes et le lodge continue d’accueillir ses clients dans les meilleures conditions.