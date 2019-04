Braquage de la station Shell de Keur Massar: 6 membres du groupe arrêtés Les auteurs du braquage de la station Shell de Keur Massar, à côté de la Sédima, dans la nuit du 11 au 12 mars dernier, ont été arrêtés par la Sureté Urbaine, informe "Enquête" ce matin.

Le cerveau de la bande, un certain I. K., âgé de 40 ans, a été alpagué mardi dernier à Sendou, tandis que 5 de ses complices ont été arrêtés à Bargny.



Les limiers ont découvert un fusil de chasse, trois coupe-coupe, quatre couteaux et un arrache-clou après plusieurs perquisitions.



La bande de braqueurs était composée de 10 personnes. Ils étaient à bord d'un Pick-up de couleur blanche. Leur butin se chiffre à près de 2 millions de nos francs.

