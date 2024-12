Braquage du domicile du Khalife général des Mourides et de cantines: Le chef de gang A. Bangoura capturé après six ans de cavale

"L'Observateur" rapporte l'arrestation d'un chef de gang redoutable, dans son édition de ce mardi : A. Bangoura. «i[De simple maillon d'une bande d'agresseurs établis à la Cité imbécile, [le mis en cause était passé] à chef d'un commando de cambrioleurs, responsables de nombreuses infractions]i», dont le cambriolage du domicile dakarois du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, situé aux Hlm, y dérobant plus de 800 000 FCfa, rembobine le journal, repris par "Seneweb".



Avant, Bangoura et sa bande, armés jusqu'aux dents, avaient attaqué, le 7 mars 2019, deux magasins situés au marché Hlm, emportant un butin comprenant, entre autres, 94 téléphones portables. Six jours plus tard, ils planifient une nouvelle attaque, ciblant, après le domicile du défunt Khalife général des Mourides, un commerce nommé «Fana boutique». Où les malfrats neutralisent le vigile et s'emparent du coffre-fort contenant 5,7 millions de francs Cfa, poursuit la même source.



Qui rappelle que le procureur de la République, à l'époque des faits, avait aussitôt actionné la Sûreté urbaine pour mettre fin aux agissements de Bangoura et Cie. Une intervention qui avait abouti à l'interpellation de huit membres de la bande : Ib. Camara alias «Milieu», né en 1993 en Guinée, A. P. Diallo alias «Vaccin», natif de Koundara en Guinée, M. L. Konté alias «Caporal», originaire de Conakry, A. S. Diallo alias «Rasta», M. Oularé alias «Gawassi», âgé de 27 ans et originaire du Mali, et M. A. Diallo alias «Dof», également natif de Conakry. Les deux derniers, Th. H. Diallo alias «Hamzas» et Al. Dramé alias «Abass», étaient domiciliés dans la banlieue dakaroise, liste le quotidien d'information. Qui affirme qu'ils avaient tous avoué avoir participé aux cambriolages, avant de désigner «de manière unanime», Bangoura comme étant leur chef. Ce dernier, en fuite, s'était réfugié dans son pays natal.



Il tombe six ans plus tard. Après son retour à Dakar, le mis en cause s'était lancé dans le trafic de drogue. Il a été alpagué par la division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), dans le cadre d'une opération contre des réseaux mafieux s'étendant à Ngor, Ouakam, Yarakh, Boune, Mbour et jusqu'à la région de Casamance.



Bangoura et son équipe étaient chargés d'escorter et de sécuriser les déchargements de cargaisons de drogue. Bien armés, ils n'hésitaient pas à dégainer. Mais, ils n'ont pas pu échapper aux éléments de l'Ocrtis. Qui après avoir infiltré le réseau, ont donné l'assaut « entre la plage de Yarakh, Ouakam et Mbour ». Neuf malfrats ont été alpagués, lors de l'intervention.



"L'Observateur" fait part d'une impressionnante saisie : 225 kg de chanvre évalués à plus de 29 millions FCfa, trois motos, trois pirogues, 18 téléphones portables et une boutique à Boune, propriété de membres de la bande, entre autres.



Le titre du Groupe futurs médias précise toutefois qu'un des membres du groupe est en cavale. Il s'agit du nommé A. Guèye alias «Am», logisticien de la bande. Celui-ci, possédant une flotte de pirogues, dirigeait l'équipe de convoyeurs maritimes. Sa maison estimée à 25 millions FCfa, a été également saisie.

