Braquage : le dernier élément des braqueurs de Kédougou est tombé

Le redoutable et dernier braqueur, en fuite depuis l’arrestation de ses huit acolytes, dont un vieillard et son fils, a été interpellé par les éléments de la Section de Recherche de la gendarmerie de Tamba. Il a été pris au quartier Abattoir de la commune de Tamba alors qu’il était en pleins ébats sexuels avec sa dulcinée, rapporte L’OBS, repris par Senenews.



Le mis en cause se terrait à la périphérie de Tamba et se la coulait douce avec ses petites amies. Changeant de look vestimentaire, il réussit à fondre dans la masse, ne sortant que la nuit. Les pandores ont densifié leur dispositif et procédé à des investigations et recoupements. Ils investissent le milieu interlope et mettent à contribution leur vaste réseau de renseignements.



Informé de la présence du quidam, les gendarmes se transportent sur les lieux , aperçoivent le braqueur et restent à l’affût. Après quelques minutes de filature, les gendarmes en civil se pointent à l’intérieur de la chambre où ls surprennent le malfrat en ébats sexuels avec sa petite amie.



Lui exhibant leurs cartes professionnelles, ils lui intiment l’ordre de garder le silence avant de le conduire menotté à la section de recherches après avoir libéré la fille. Déféré au parquet au terme de sa durée légale, il est impliqué dans plusieurs cambriolages et braquages à main armée…