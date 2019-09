Bras de fer PCCI - Travailleurs : La Sonatel condamnée et le juge ordonne la poursuite des procédures

L’entreprise de téléphonie mobile, Sonatel a vu un de ses comptes bloqué. Ainsi, elle avait saisi le juge des référés qui l’a débouté hier. Ensuite, le juge a ordonné la poursuite des procédures. D’après « Les Echos », la Sonatel, condamnée, doit payer 400 millions de FCfa aux travailleurs de PCCI.



Ces travailleurs protestataires réclament plus de 14 mois de salaires. Ces derniers ont compris dans ce combat que leur entreprise travaillait avec les opérateurs de téléphonie mobile. Notamment Tigo et la Sonatel.



Lesdits travailleurs ont enclenché via leurs conseils, une saisie-attribution pour les différents partenaires de PCCI. Et la Sonatel, partenaire principal, avait 160 millions de FCfa pour le compte de PCCI.



La Sonatel, ayant une convention tripartite entre PCCI et Ecobank, avait refusé de payer. Puisque, signale-t-elle, la PCCI doit environ 2 milliards de FCfa à Ecobank qui avait fait un nantissement sur l’argent.







