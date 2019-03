Brassards rouges au Consulat du Sénégal à Milan

L’ambiance était trouble hier, au Consulat du Sénégal à Milan (Italie). Et pour cause, les employés, en particulier ceux recrutés au niveau local, ont arboré des brassards rouges et protesté contre le retard du paiement de leurs salaires.



Selon ces employés, leur hiérarchie, en l’occurrence le Consul, ferait exprès de retarder les procédures. Ce qui fait que chaque mois, ils sont obligés d’attendre longtemps avant de toucher leur paie.















Les Echos



