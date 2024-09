Brasserie : La SBM signe un partenariat de production et de commercialisation, avec le Groupe danois CARLSBERG

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Selon la direction de la SBM « cet accord marque une étape majeure dans la stratégie de diversification et d’innovation de SBM et vient renforcer son positionnement en tant que brasseur leader du marché marocain. »



SBM vient ainsi, selon elle, mettre à disposition du Groupe Carlsberg son savoir-faire centenaire, son réseau de distribution et son expertise industrielle unique au Maroc.



De l’avis toujours des responsables de la société marocaine, troisième groupe brassicole mondial, Carlsberg dispose de marques internationales prestigieuses et premium qui permettront de diversifier le portefeuille de produits de la Société des Boissons du Maroc. « Fort de l’appui du Groupe Carlsberg, soulignent-ils, la Société des Boissons du Maroc ambitionne de consolider ses positions sur le marché marocain tout en continuant à rayonner grâce à ses marques emblématiques et à ses initiatives en matière d’innovation. »



De l’avis du Directeur Général de la SBM M. Sébastien Yves-Ménager « ce partenariat avec le Groupe Carlsberg s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement à long terme et répond à notre ambition d’offrir à nos clients un large choix de bières produites localement. » Cette nouvelle alliance permettra, selon lui, d’apporter aux consommateurs de la SBM des marques internationales produites au Maroc, consolidant ainsi l’engagement de la société en faveur du « made in Morocco », levier incontournable du développement économique du Royaume du Maroc.

Oumar Nourou





Source : La Société des Boissons du Maroc (SBM), société cotée à la bourse de Casablanca depuis 1943 et leader de la production de bières au Maroc, a annoncé la signature le 12 septembre 2024 d’un nouveau partenariat stratégique avec le Groupe danois Carlsberg.Source : https://www.lejecos.com/Brasserie-La-SBM-signe-un-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook