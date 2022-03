Brèche de Saint-Louis: les pêcheurs indexent les travaux et vilipendent le Ministre Alioune Ndoye Les pêcheurs capitaines de pirogues de Saint-Louis reunis au tour de l'association Tefess Gui ne sont pas en phase avec leur ministre de tutelle Alioune Ndoye qui , il y'a 72 heures, était dans la capitale du nord pour constater la fin des travaux de dragage et de balisage de la brèche.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mars 2022 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

Selon Baye Gui Seck le ministre était venu à Saint-Louis pour inaugurer la brèche, mais ils n'étaient même pas au courant de sa venue. Nous avons appelé la presse aujourdhui pour dire notre indignation sur les propos malveillants que le ministre de la pêche a balancé à l'endroit des pêcheurs , nous taxant d'indisciplinés." a t-il asséné.



Les pêcheurs capitaines de pirogues déplorent les travaux de la brèche qu'ils jugent très mauvais.

" Il y'a eu beaucoup de morts , environ plus de 500 personnes , c'est pourquoi nous interpellons le président de la république Macky Sall pour qu'il se déplace jusqu'à Saint-Louis pour voir la brèche afin de trouver une solution définitive et matérialiser sa stabilisation comme promis." précise Baye Gui Seck.



Ces pêcheurs pas du tout tendre avec Alioune Ndoye donne l'exemple du nouveau stade de Diamniadio Abdoulaye Wade de Diamniadio qui a été inauguré avec la participation de tous les sportifs.

Moussa niang président de l'association Tefess Gui lui s'est dit être très déçu des travaux réalisés sur la brèche .

" Le président Macky Sall est venu à plusieurs reprises à Saint-Louis et nous avait promis des travaux sur la brèche que nous traversons chaque jour , mais après la pose de la pierre en grande pompe , les travaux qui devaient prendre fin le 3 janvier , ont été prolongés , et nous ne savons pas pourquoi.



Tous les acteurs qui sont présents ici ne peuvent dire exactement comment ont été réalisés les travaux. Et pourtant chacun de nous a l'expérience et le savoir nécessaires pour apporter sa contribution , donner son avis sur les travaux de balisage et de dragage de la brèche. " a t-il précisé

Létat doit puiser sur le budget du Sénégal pour stabiliser la brèche et soulager les pêcheurs de la langue de barbarie qui participent grandement à l'économie locale et nationale.

" J'étais sur place , mais mieux valait laisser la brèche comme elle était avant , parce que même trois pirogues ne peuvent traverser ensemble la brèche.

Alioune Ndoye est resté sur le bateau et a parlé aux journalistes avant de partir." a ajouté le président de l'association Tefess Gui.

Mame Mara Seck a pratiquement abondé dans le même sens que ses collègues pêcheurs.





S'il avait mis les mêmes moyens qu'il a investi sur la place Baya Ndar ex Faidherbe , tout serait rentré dans l'ordre.

Notre seule préoccupation c'est la stabilisation de la brèche et c'est tout ce qu'on lui demande. " a t-il conclu



Adama Sall (Saint-Louis)



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook