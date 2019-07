Brésil - Pérou (3-1) : La Seleçao remporte sa Copa America

Sans surprise, le grand favori de la compétition, le Brésil, remporte la Copa America. A la maison, la Séleçao a produit un match de haute voltige contre une équipe péruvienne trop limitée. Comme en poules, le Perou paiera ses errances défensives affolantes. Dès le quart d'heure de jeu, c'est le prodige Everton d'une reprise à ras de terre qui ouvrira le score pour le Brésil.







Une faute d'inattention de Thiago Silva et un penalty transformé par Paolo Guerrero remettront les visiteurs dans le rythme pour une minute seulement. Gabriel Jesus punira dans le temps additionnel, ses adversaires du soir. Après de multiples rebondissements et un carton rouge du même Jesus, Richarlison d'un penalty assuré scellera le sort de son pays... Neuvième trophée pour le Brésil.

