Brésil-Sénégal : Les primes brouillent la tanière Le match nul (1-1) décroché face au Brésil, en amical, jeudi dernier, n’a pas suffit à installer la bonne humeur dans la tanière. Selon le journal Record, les Lions sont très remontés contre la Fédération. Ils ont refusé de toucher les 1000 euros, soit 655 000 Fcfa de prime à chaque joueur, proposés la Fédé, réclamant 750 000 Fcfa comme convenu en cas de match nul.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Salif Sané, Kouyaté et Koulibaly, qui ont parlé au nom des joueurs, ont refusé tout versement incomplet de leurs primes, ajoute le journal, précisant que les discours de Me Augustin Senghor n’y ont rien changé.

Par ailleurs, les joueurs ont aussi dénoncé leurs conditions de voyage. La Fédé leur avait promis, en effet, de les faire voyage en Business, toujours selon le journal. Mais seuls quelques cadres ont finalement voyagé en Business. Le reste de la troupe, notamment les jeunes joueurs ont été renvoyés en Eco. Plusieurs joueurs ont même dû payer de leur propre poche pour regagner leurs clubs, mentionne encore le canard.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos