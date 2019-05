Brésil : Un Sénégalais retrouvé mort noyé à Porto Alegre

El Hadji Amadou Diop, âgé de 39 ans, a été retrouvé mort noyé vendredi au à Porto Alegre, une ville située au Sud du Brésil.



Selon les témoignages de ses amis et proches, repris par « Les Echos », il se serait suicidé.

Le jeune homme originaire de Saint- Louis qui travaillait dans une entreprise agricole, avait perdu son emploi et vivait une pression familiale, selon les mêmes sources.



Ces dernières ajoutent qu’il avait même tenté à maintes reprises, de mettre fin à ses jours, notamment en se couchant sur les rails.



Son corps en état de décomposition n’a pu être évacué au Sénégal. Il a été enterré au cimetière musulman de Passo Funso.

