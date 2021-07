Brouille entre Ousmane Sonko/Mamour Diallo: Des révélations explosives sur les 94 milliards, Tahirou Sarr Source A a eu un entretien avec Djibril Dia, l'un des mandataires des héritiers du TF1451, objet de la brouille entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo, qui y a fait des révélations explosives.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|

"En fait, Tahirou Sarr a deux noms: Tahirou Sarr et Seydou Sarr. il a acheté pour Sofico SA et a versé deux milliards 850 millions F CFA et on lui a payé 44 milliards et quelques, et 49 autres milliards et quelques, ce qui fait 94 milliards), a révélé Djibril Dia.



A l'en croire, "ils ont dit que le terrain valait 188 milliards F CFA. Ils ont ensuite affirmé qu'ils vont payer la moitié à Tahirou Sarr, c'est-à-dire 94 milliards"/



Selon le journal, le terrain a d'abord été convoité par le régime socialiste qui se l'est partagé. le pouvoir libéral a ensuite pris le contrepied de son prédécesseur.



"Enfin, Wade a attribué une partie du Titre foncier aux héritiers légitimes et en expropriant la famille Djily Mbaye qui n'avait pas d'acte, mais qui pouvait tout de même garder un hectare et poussière donné à Mermoz Fenêtre", renseigne Source A.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos