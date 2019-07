Bruno Diatta: des acteurs culturels ont rendu hommage au défunt chef du protocole du Palais de la République

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Un hommage a été rendu hier, à feu Bruno Diatta. C'est au cours d’une rencontre culturelle, lors de la 11e édition du Festival International des Arts et Savoirs Traditionnels africains, au Centre Culturel Douta Seck.



Selon l’initiateur de cet événement, Makhtar Ndiaye, le défunt chef du protocole du Palais de la République qui a eu à travailler avec quatre présidents, a été un exemple d’efficacité et de discrétion, mais aussi il avait la capacité de prendre en charge les difficultés entières de toute une République sans que personne n’en sache rien. «Il disait: je suis une tombe, je sais tout mais je ne dis rien. C’est un personnage à donner en exemple au peuple sénégalais afin de montrer qu’il y a des hommes dans ce pays qui ont énormément donné à leur Nation dans la discrétion la plus totale, tout en étant fermes et rigoureux dans le travail», a dit Makhtar Ndiaye, manager général de l’Alliance Culturelle Africaine (ACA) et initiateur du festival qui a regroupé plusieurs cultures dont les Soninkés, les Peulhs et les Diolas.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos