Bruxelles: Youssou Ndour: "L'Afrique et l'Europe sont de vieux partenaires, pas une question d'aide, mais..." A Bruxelles, l'artiste planétaire, Youssou Ndour a dit devant les représentants de l'UA et UE que l'Afrique et l'Europe sont de vieux partenaires. "Ce n'est pas une question d'aide, mais d'un partenariat gagnant gagnant. Je milite pour un investissement dans les industries créatives et aussi pour l'industrialisation de notre continent avec un grand respect de la dignité humaine et de l'environnement", a-t-il dit.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 05:36 | | 0 commentaire(s)|



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook