Brvm : Nsia annonce la cotation du Fonds commun de titrisation de créances Nsia banque 7% 2020-2025

« Cette opération, première cotation pour des obligations de Fctc sur la Brvm, confirme la volonté du groupe de s’inscrire comme un acteur majeur du marché financier par la mobilisation de capitaux grâce à des produits avant-gardistes et performants », informe le groupe Nsia.



A travers son communiqué de presse, le groupe indique que la cotation du Fctc Nsia banque 7% 2020-2025 intervient après le succès de l’émission de 4.000.000 d’obligations qui s’est déroulée du 7 février au 6 mars 2020 sous la conduite de Nsia Finance, Société de gestion et d’intermédiation (Sgi) chef de file du syndicat de placement.



Ces obligations d’une valeur nominale de 10.000 F Cfa, avec une maturité de 60 mois et un taux de rendement annuel de 7% ont été sursouscrites à hauteur de 41,3 milliards F Cfa pour 40 milliards Fcfa attendus.

