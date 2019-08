Btp: L’Etat doit 250 milliards FCfa aux entreprises Les problèmes de trésorerie de l’Etat, évoqués par plusieurs personnes, dont Ousmane Sonko, sont-ils une réalité ? La question mérite en tout cas d’être posée. Et pour cause, alors que les établissements privés de l’enseignement supérieur réclament 18 milliards à l’Etat et ont décidé d’exclure les étudiants orientés dans leurs universités par l’Etat, ce sont les entreprises du bâtiment qui crient leur ras-le-bol et réclament leur argent à l’Etat.

En effet, selon Sud Fm, pas moins de 2800 travailleurs du secteur du bâtiment courent derrière des arriérés de paiement, qui s’élèvent à plus de 250 milliards de francs Cfa.



Une dette que l’Etat du Sénégal doit à des entreprises du secteur Btp (Bâtiments et Travaux publics) ainsi qu’à des Petites et moyennes entreprises (Pme).



Le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Construction, du bâtiment et des Travaux publics (Sntcbtp), Diaraf Ndao qui s’est exprimé sur la même station, a indiqué que la situation est alarmante.



Révélant l’arrêt de plusieurs chantiers, il a invité « L’Etat à payer » sa dette. Faute de quoi, a-t-il dit, les travailleurs du Btp, « très fatigués », n’excluent pas une grève ou une marche nationale dans les prochains jours.

