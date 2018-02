En effet, l'auteur de ces propos, le témoin Libasse Seck Laye Sarr, était devant la barre en tant que bénéficiaire de la Caisse et le moins que l'on puisse dire, c'est que soon intervention a plongé la salle dans un fou rire général.



" Khaf nous a beaucoup aidés. Nous avons des dahiras et si vous allez à Cambérène, vous saurez que Khaf a beaucoup fait pour nous. Il nous a aidés à construire les mausolées de Seydina Issa Laye, de Seydina Mandione Laye et de Serigne Ousseynou Laye ", a témoigné le plus sérieusement du monde, avant de lancer au juge, ironique, un : "Bu ngeen gnou ci jàppalee mu génn, dina baax !..." qui déclenchera le fou rire dans la salle.











Vox populi