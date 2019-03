Budget 2019 : une bonne exécution au rythme du plan d’actions prioritaires

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019

Le budget 2019 s’exécute correctement sans dépassement des cibles des deux premiers mois ( janvier et février 2019). La preuve, l’engagement et les paiements sont à un niveau de 19%.



Ce sont les subventions et les dépenses d’investissement qui connaissent une exécution soutenue dans le contexte de prolongement de l’année sociale et du démarrage de la mise en œuvre du plan d’actions prioritaires (Pap) du Pse (Ter, Pudc II, Promovilles, Puma, Der, Pracas…).













Libération



