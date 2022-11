Budget 2023 / Matériel agricole: Aly Ngouille Ndiaye annonce 53 milliards FCfa

L’Etat du Sénégal a déployé d’importants moyens dans le secteur agricole. Et les chiffres révélés, ce mercredi par le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, démontrent que les agriculteurs n’ont pas été oubliés dans le cadre des matériels agricoles.



Selon Aly Ngouille Ndiaye, entre 2012 et 2022, 77 212 unités de matériels attelés, 8 845 motorisés, 64 moissonneuses-batteuses et 200 motoculteurs ont été distribués, pour un montant global supérieur à 66 milliards FCfa.



Mais, ce n’est pas tout, car, dit-il, 53 milliards FCfa sont prévus pour l’année 2023, pour le matériel agricole, dans le cadre d’un nouveau programme d’équipement et de réalisation d’entrepôts.