Budget 2024: Plus de 139 milliards FCfa alloués au ministère des Collectivités territoriales
Mercredi 29 Novembre 2023

Le projet de budget du ministère des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, soumis à l'examen des députés ce mercredi, s'élève à 139 milliards 756 millions 142 mille 483 francs Cfa en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement. Ce montant a connu une augmentation de 10 milliards 560 millions de francs Cfa par rapport à l'exercice budgétaire 2023, en raison principalement de la hausse des fonds transférés aux collectivités territoriales. Pour 2024, les crédits qui seront alloués au ministère des Collectivités territoriales sont répartis entre quatre programmes. L'un d'eux est relatif au pilotage, à la coordination et la gestion administrative. Un autre programme porte sur la cohérence territoriale. Les deux sont respectivement la gouvernance territoriale et le financement du développement territorial. Dans son rapport, la Commission des Finances souligne que le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, Modou Diagne Fada, a manifesté sa volonté d'échanger avec les députés sur plusieurs questions relevant de son département, notamment le renforcement des moyens des collectivités territoriales. Il a informé que le gouvernement a décidé d'augmenter concomitamment les compétences transférées et les moyens financiers adéquats devant permettre l'effectivité de leur exercice. Il a ainsi réitéré que ''le développement du Sénégal passera nécessairement par l'émergence des collectivités territoriales''. Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et son collègue du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les instituions, Samba Sy, prennent part à la séance plénière sur le budget du ministère des Collectivités territoriales.



Source : Source : https://lesoleil.sn/budget-2024-plus-de-139-millia...

