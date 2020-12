Budget de l’année 2021: Le Sénégal emprunte encore 1363 milliards de FCfa pour combler le gap

Le Sénégal va être confronté encore, à un déficit qu’il faudra combler, en plus de la charge de la dette. Ainsi, sur les 4589 milliards FCfa prévus par les autorités, il y en a 1363 qu’il faudra emprunter. D’après "SourceA", Abdoulaye Daouda Diallo va endetter le Sénégal à hauteur de 576 milliards pour les emprunts projets, 105 milliards pour les emprunts programmes et 682 milliards pour la rubrique intitulée autres programmes.



En plus de 743 milliards FCfa de déficit de budget, ajoute le journal, l’argentier de l’État doit trouver 619 milliards de F Cfa afin de pouvoir payer une partie de la dette. Le journal précise que les autorités sénégalaises prévoient, pour 2021, des pertes fiscales de 110 milliards FCfa. Alors que les dépenses seront en hausse de 260 milliards de francs.



Pendant ce temps, le principe du moratoire, lui, n’a pas été accepté par tous les bailleurs de fonds.



