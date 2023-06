Budget général : Les ressources mobilisées au 31 mars 2023 s’élèvent à 790,65 milliards FCFA

«Les dépenses du budget de l’Etat (base pris en charge) sont réalisées à hauteur de 1 336,79 milliards FCFA représentant 26,68% des crédits ouverts au 31 mars 2023. Comparées au premier trimestre 2022, les ressources du budget général ont évolué en hausse de 88,06 milliards FCFA en valeur absolue, soit 12,5% en valeur relative, malgré les mesures prises par l’Etat pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité en renonçant à des recettes fiscales », révèle le rapport.



Cette hausse, précise-t-on, est imputable aux ressources internes (759,09 milliards) grâce au bon niveau de recouvrement des recettes fiscales, notamment des impôts directs et indirects qui ont respectivement augmenté de 23,80 milliards FCFA (soit 9,3%) et 23,22 (soit 5,9%), par rapport à l’année précédente.



Selon le document, les crédits du budget général ouverts par la LFI 2023 pour un montant de 4 964,95 milliards FCFA sont revus à la hausse de 46,02 milliards FCFA pour se chiffrer à 5 010,96 milliards FCFA au 31 mars 2023. Cette hausse est due aux reports de crédits d’investissement financés sur ressources internes (46,02 milliards FCFA) effectués en début d’année. Les dépenses exécutées du budget général s’élèvent à 1 336,79 milliards FCFA représentant 26,68% par rapport aux crédits ouverts, au 31 mars 2023.



Ce taux acceptable s’explique par un niveau d’exécution des crédits ouverts de 29,77% pour les dépenses ordinaires, soit 1005,36 milliards FCFA ; - et 20,28% pour les dépenses en capital, soit 331,43 milliards FCFA.

Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/Budget-general-Les-ressour...