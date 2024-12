Bureau de l’Assemblée nationale: TAKKU WALLU refusant d'appliquer la parité, PASTEF récupère le poste de 8e Vice-président !

Après son installation, le nouveau Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a poursuivi les travaux. Après plus d’une heure de suspension, il a été procédé à l’élection du bureau. Les 7 postes de vice-présidents sont revenus au Pastef, et le huitième vice-président devant revenir à Takku Wallu qui devrait proposer une femme pour respecter la parité, mais qui a fait le choix de proposer un homme. Une proposition que le président du groupe parlementaire de Pastef, Ayib Daffé, n’a pas acceptée, poussant le président de l’Assemblée nationale à suspendre la séance.



El Malick Ndiaye a encore rappelé l’article 14, avant de procéder à la pause pour permettre au groupe parlementaire Takku Wallu de choisir une femme. Hélas, le groupe parlementaire de Takku Wallu Sénégal a insisté et déclarant qu’il ne changera pas sa proposition faite sur la personne de Farba Ngom. Finalement, la majorité a pris le poste de 8e vice-président de l’Assemblée nationale avec la députée Ramatoulaye Bodian.



LeTémoin