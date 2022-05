Bureau de la Commission économique africaine : le nouveau président Amadou Hott installé

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, va présider le bureau de la Commission économique africaine (CEA), pour un an. Le nouveau bureau de la CEA a été installé, ce lundi, à l’occasion de la 54e session de la Conférence des ministres des Finances, de la planification et du Développement économique, qui se déroule au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamnadio, rapporte leSoleil.sn.



Selon le ministre, qui n’a pas manqué de remercier le bureau sortant, cette consécration est une marque de confiance à l’endroit de l’État du Sénégal et de son Président, Macky Sall, qui assure la présidence de l’Union africaine (UA).



Ce nouveau bureau entame un mandat dans un contexte assez difficile avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Mais pour Amadou Hott, « des solutions sont envisagées pour faire face aux défis » économiques auxquels est confronté le continent.