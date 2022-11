Bureau du Doyen des Juges: Ça sentait un parfum mystique !

Depuis le décès du juge Samba Sall, la superstition et le mystique se sont invités dans le dossier Ousmane Sonko/Adji Sarr. Hier jeudi, le bureau du Doyen des juges Oumar Maham Diallo avait les allures d’une arène de lutte. Un véritable « thioumoukaye » ! Pour preuve, Ousmane Sonko et ses avocats ont été malmenés voire assommés par une très forte odeur mystique dès leur entrée dans le bureau du juge Maham Diallo. Pis, le seuil de la porte était trempé de flaques d’une eau qui semblait…bénite.



Comme si, avant l’arrivée d’Ousmane Sonko et ses conseils, le juge avait fait recours à des marabouts et autres charlatans, pour se protéger personnellement et faire blinder mystiquement son bureau contre les redoutables « missiles » du leader de Pastef ! A un moment donné, d’ailleurs, nous raconte-t-on, Ousmane Sonko a hésité à franchir la porte du bureau du Doyen. Et dans la foulée, il a été encouragé du regard par un de ses avocats comme pour lui dire : « Allez-y way ! Dieu est le Meilleur des Juges et le Meilleur des marabouts ». L’incident était psychologiquement clos !













