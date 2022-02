Bureaux départementaux et municipaux : L’Observatoire national de la parité se réjouit de la hausse du nombre de femmes mais… L’Observatoire national de la parité (Onp) affiche le sourire. Il a, en effet, noté une hausse du nombre de femmes maires et de présidentes de conseil départemental à l’issue des élections locales du 23 janvier dernier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 15:39 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse hier, l’organisation présidée par Fatou Kiné Diop, attend de voir la suite, après l’installation de tous les élus. En revanche, l’Onp n’est pas satisfait du niveau d’application de la loi sur la parité au sein des conseils départementaux et municipaux.



Elle dit avoir répertorié « beaucoup de cas de violation de la loi dans la constitution des bureaux » déjà mis en place. « Au moins sept cas de violation de ladite loi dans les conseils départementaux, et plus de 80 cas dans les conseils municipaux », se désole la présidente de l’Onp.



Elle invite les autorités chargées de superviser l’installation des conseillers élus à veiller au « strict respect » de la loi sur la parité.

Emedia



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook