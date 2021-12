Bureaux et centres de vote pour les Locales 2022: La Coalition Yewwi askan Wi recrute ses représentants et mandataires En route vers les Locales de janvier 2022, la Coalition Yewwi askan Wi recrute déjà ses représentants et mandataires dans les bureaux et centres de vote prévus pour ce scrutin





« Nous demandons à tous nos candidats investis dans les communes, de concert avec le coordonnateur du comité électoral communal de procéder au recrutement des représentants dans les bureaux de vote et les mandataires dans les centres de vote » annonce la Coalition dans un communiqué parvenu à Leral.



Le document signé Déthié Fall, son mandataire national signale que « la liste originale avec le cachet et la signature du plénipotentiaire comprenant les noms et informations électorales des représentants dans les bureaux de vote ainsi que ceux des mandataires au niveau des centres de vote devrait être déposée auprès de l’autorité administrative compétente du ressort par le plénipotentiaire et une copie en format de tableau Excel transmise à la commission électorale nationale de la coalition par le biais du coordonnateur départemental de la coalition. »



Plus clairement la Coalition Yam attend le retour pour cette opération de recrutement et de désignation des mandataires de centres de vote et des représentants dans les bureaux de vote au plus tard le 17 Décembre 2021



En plus pour appuyer les comités électoraux communaux dans la collecte et la transmission des informations demandées, la Commission électorale mettra à leur disposition un tableau en format Excel.



« Notre coalition demande par la même occasion aux jeunes du pays qui se retrouvent dans le programme et les valeurs incarnées par note coalition de se porter massivement volontaires pour siéger dans les bureaux de vote auprès de nos candidats pour une surveillance optimale du scrutin, seule garantie pour faire échec à la stratégie de fraude électorale mise en place par l’actuel régime. Pour toute information, veuillez appeler les numéros suivants : 77 229 00 69 ǀ 77 659 55 66 ǀ 77266 86 03ǀ 76 681 72 12 », conclut le document



