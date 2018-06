Burkina Faso : Ce geste d'homme intègre du Président Roch Kaboré

Le Président, Roch Kaboré, avec une torche à la main en train d'aider un véhicule des gardes rapprochées de son cortège embourbé depuis des heures. Il a ainsi refusé de continuer sans eux, alors que son site d'hébergement était à quelques kilomètres.



Voilà la phrase qu'il a lâchée : "Je ne laisserai personne derrière moi. On est sorti ensemble et même s'il faut veiller ensemble, on le fera tous ensemble jusqu'au petit matin. Même si je rentre, je n'aurai pas le sommeil, tout en sachant que vous êtes quelque part dans cette brousse. Non je ne bouge pas d'ici."