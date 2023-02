Burkina Faso : Légère hausse de 0,6% de la production industrielle au deuxième trimestre 2022.

<<Cette évolution est impulsée par celle de la production en volume observée simultanément dans les industries de production et de distribution d’électricité et d’eau (+5,6%), dans les industries extractives (+3,1%) et dans les industries manufacturières (+1,3%)>>, explique l’INSD. Par rapport au même trimestre de l’année 2021, le volume de la production est également en hausse de +12,4%.



La production en volume dans les industries extractives a connu une hausse de 3,1%, fortement imputable à la hausse observée dans l’extraction de minerais métalliques (+3,2%).



Par contre, l’INSD note que la production dans les entreprises de soutien aux industries extractives est en baisse de -0,8% en glissement trimestriel. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, le volume de la production affiche une hausse de 1,0%.



S’agissant de la production en volume dans les industries manufacturières, elle a connu une hausse de 1,3% par rapport au trimestre précédent. Selon l’INSD, cette situation est soutenue essentiellement par la forte hausse de la production dans les industries de fabrication d'ouvrages en métaux (+23,7%), la fabrication de meubles et matelas (+12,5%), la fabrication de produits alimentaires (+6,4%) et la fabrication de boissons (+0,9%). Mais l’INSD souligne que la baisse de la production en volume observée dans la fabrication du papier et du carton (-28,1%), le travail du cuir, la fabrication d'articles de voyage et de chaussures (-22,1%), les activités de fabrication de textiles (-16%) et le travail du bois et fabrication d'articles en bois hors meubles (-8,1%) n’a pas inversé la tendance haussière de l’indice des industries manufacturières.



Comparativement au même trimestre de 2021, la production en volume des industries manufacturières enregistre une forte hausse de 27,3%.



De son côté, la production en volume d’électricité et d’eau est en hausse de 5,6%. Cela est dû à la hausse simultanée de la production d’électricité (+6,5%) et de la production d’eau (+2,8%). Cependant, par rapport au même trimestre de l’année 2021, la production d’électricité et d’eau enregistre une baisse de 1,8%.





Oumar Nourou





Source : https://www.lejecos.com/Burkina-Faso-Legere-hausse...

