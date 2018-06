Burkina Faso – Macky Sall chez le Moro Naaba Le Président du Sénégal Macky Sall, lors de son séjour au Burkina Faso, a rendu visite au Moro Naaba, la plus haute autorité traditionnelle.

Dimanche 3 Juin 2018

C’est le ministère des Affaires Etrangères du Burkina Faso, Alpha Barry qui l’a publié sur sa page Twitter.



Le Chef de l’Etat a » salué le rôle du Mogho Naaba dans la paix et le dialogue des cultures au Burkina et en Afrique. Ce dernier, très honoré, a chaleureusement remercié son hôte et salué sa vision ».



*Moro Naaba: Haute autorité traditionnelle du pays

