Burkina Faso : SANCFIS FASO S.A annonce son introduction à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières en mis février 2023.

<<Dans le détail, précise FGI, il s’agit de 1 500 000 actions qui seront émises au prix unitaire de 600 FCFA ; ce qui équivaut à la cession de 30% du capital de la société correspondant à un montant global de 900 millions FCFA.>>



La période de souscription est prévue du 13 au 28 février 2023.



Créée en 2005, SANCFIS FASO SA est une société exerçant dans les secteurs tels que les services télécoms aux entreprises, la cyber sécurité civile et militaire, la radiocommunication militaire, l’intégration du système SAP, entre autres.

Selon le Département Etudes et Recherche de FGI, avec cette opération, SANCFIS FASO sera la toute première société à être cotée sur le compartiment Croissance de la BRVM dédié aux PME.



