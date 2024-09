Burkina Faso / Son rachat bloqué, Oragroup en eaux troubles : Les enjeux cachés d’une transaction a risque de Vista Bank Selon des informations exclusives révélées par confidentielafrique.com, l’homme d’affaires burkinabè Simon Tiemtoré, patron de Vista Bank, fait face à un défi de taille, dans sa tentative de racheter Oragroup. Ce projet, initié fin 2022, semble aujourd'hui plus incertain que jamais, tandis que des obstacles majeurs continuent de se dresser contre cette acquisition.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2024 à 16:57

Les discussions, qui devaient aboutir à une prise de contrôle par Vista Bank, se compliquent de jour en jour, notamment en raison d'une cascade de départs parmi les cadres dirigeants d'Oragroup et de la découverte de comptes d’audit maquillés. Des révélations faites par confidentielafrique.com indiquent que certaines filiales du groupe bancaire sont au bord de la faillite, et les difficultés financières s'aggravent sous la direction du Camerounais Ferdinand Ngon, qui tente tant bien que mal de dissimuler l’ampleur des problèmes.



Alors que Vista Bank trébuche dans son effort pour finaliser cette transaction, le groupe Oragroup fait face à une véritable crise interne. Une série de départs de cadres supérieurs vers d’autres institutions bancaires panafricaines et européennes, ainsi que la découverte de la dégradation continue de plusieurs portefeuilles de filiales, plongent l’entreprise dans une situation précaire. Malgré les efforts de sauvetage, les « cafards dans les placards », cachés pendant des années, commencent à émerger, rendant l’opération de rachat encore plus délicate.



Le groupe Oragroup, sous la direction de Ferdinand Ngon et d'autres dirigeants camerounais, a vu certaines de ses filiales sombrer dans une situation financière dramatique. Selon des sources internes citées par confidentielafrique.com, Oragroup aurait enregistré une perte de 19 milliards de francs CFA l’année dernière, chiffre qui pourrait être sous-estimé en raison de manipulations comptables. Des augmentations de capital dans certaines filiales ont aggravé la situation, sans véritable soutien financier, ce qui a conduit à des pertes importantes et à une perte de crédibilité sur les marchés financiers.



Les tentatives de rachat d'Oragroup se sont soldées par des échecs répétés, et le groupe continue de chercher des repreneurs potentiels. Vista Bank, malgré son ambition de devenir un acteur majeur en Afrique de l’Ouest et du Centre, pourrait être contraint de renégocier la transaction à des conditions nettement moins avantageuses. Le prix de vente pourrait être réduit de plus de 70% par rapport à sa valeur initiale, rendant cette acquisition particulièrement risquée.



En août 2023, Vista Bank a annoncé son intention d'acquérir 61,4% des parts d'Oragroup. Toutefois, les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne la restructuration des filiales en difficulté. Vincent Le Guennou, ancien dirigeant d'Oragroup, a déjà quitté ses fonctions, laissant Ferdinand Ngon face à un défi immense pour redresser la situation.



Les difficultés financières d'Oragroup sont désormais bien connues, et plusieurs de ses filiales en Afrique centrale et de l'Ouest continuent de faire face à des pertes massives. Les manipulations comptables, ajoutées aux départs massifs de cadres, compromettent sérieusement l’avenir de cette banque panafricaine. Si le rachat par Vista Bank échoue, l’avenir d’Oragroup reste plus qu’incertain.



