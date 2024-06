Burkina: Le Sénégalais Harouna Dia honoré par la commune de Ouagadougou

L’adage «nul n’est prophète chez soi» vient encore de se vérifier avec le cas Harouna Dia. Dire que ses actions sociales dépassent les frontières nationales relève d’un secret de polichinelle. En atteste l’hommage que le Président de la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, lui a rendu «pour son soutien exemplaire et son engagement dans le bitumage des voiries de notre commune».



Sur l’attestation remise au Pdg de la Poissonnerie du Burkina, souligne Bes Bi, on peut lire : «Grâce à votre contribution précieuse, nous avons pu améliorer considérablement les infrastructures routières, facilitant ainsi la mobilité des habitants et contribuant au développement socio-économique de notre ville.»