Burkina: Son ambassade attaquée, la France réagit

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Après le coup d’Etat au Burkina Faso, l’ambassade de France à Ouagadougou a été attaquée. Après ces forfaits, la porte-parole du Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre, a réagi pour condamner.



« Nous condamnons les violences contre notre ambassade avec la plus grande fermeté », a indiqué à l’AFP la porte-parole du Quai d’Orsay Anne-Claire Legendre. « Une cellule de crise est ouverte à Ouagadougou et nos équipes sont mobilisées (…) pour la sécurité de nos compatriotes, qui est notre priorité ».



Actuellement, la situation est tendue au Burkina. Hier, le colonel Damiba, renversé, a sorti un communiqué pour appelé au calme.

