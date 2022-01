Burkina : le Président Marc Kaboré entre les mains des militaires, la CEDEAO condamne cet acte et demande le retour aux casernes Réagissant à la situation tendue au Burkina Faso avec le Président Roch Marc Christian Kaboré entre les mains des militaires, la CEDEAO dit suivre avec une grande préoccupation l'évolution de la situation politique et sécuritaire du pays caractérisée depuis le dimanche 23 janvier 2022 par une tentative de coup d'Etat.

« La CEDEAO condamne cet acte d'une extrême gravité qui ne saurait être toléré au regard des dispositions réglementaires pertinentes. Elle tient les militaires responsables de l’intégrité physique du Président Roch Marc Christian Kaboré », dit un communiqué de sa commission.



C’est ainsi qu’elle demande aux militaires de retourner dans les casernes, de maintenir une posture républicaine et de privilégier le dialogue avec les autorités pour résoudre les problèmes.



