Bus attaqué au cocktail Molotov : Une 5e personne arretée

Nouvelle arrestation dans l’affaire du bus Tata attaqué au cocktail molotov alors qu’il transportait des passagers.



La traque contre les auteurs de l’attaque du bus Tata se poursuit. Après l’arrestation de quatre personnes supposées impliquées dans l’attaque au cocktail Molotov du bus Tata de la ligne 65 à Yarakh, la Section de recherches (Sr) a interpellé une 5e personne. Il s’agit, selon Senenews, citant L’OBS, du menuisier Abdourahmane Dramé Sidibé.



En fuite depuis des jours, il a été arrêté à Thiaorye Azur, le mardi 10 octobre dernier. Il se joint à ses présumés complices Alioune Gueye dit Diégo Maradona, Al Hassan Sow alias Sonko, Ndiaye Dia et El Hadji Malick Sy interpellés suite à l’annonce de l’interpellation de plusieurs suspects le 21 septembre dernier.



Sur les quatre personnes arrêtées, les trois habitent Maristes dont le nommé El Hadji Malick Sy, mécanicien de fonction et domicilié à Hann Soleil. Ce dernier, encagoulé lors de l’attaque, a pu être identifié grâce à une caméra de surveillance.



Ils sont tous poursuivis pour huit chefs d’accusation dont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, incendie volontaire ayant causé la mort, appel à l’insurrection, atteinte à la Sûreté de l’État, mise en danger de la vie d’autrui , entre autres.



Actuellement dans les locaux de la SR, le menuisier a juré n’avoir pas pris à l’acte criminel. Il est, selon lui, resté sur la passerelle et n’a pas jeté de cocktail Molotov. Il était, reconnait-il, de la bande, mais a fui quand le bus a pris feu.



« On n’a jamais eu l’intention de tuer des gens. On voulait juste immobiliser les bus et paralyser la circulation », confie-t-il.