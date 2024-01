Bus attaqué au cocktail Molotov à Yarakh : Le Doyen des Juges charge Ousmane Sonko

Le Doyen des Juges en charge du dossier de l’attaque du bus au cocktail Molotov, a lancé un mandat d’arrêt international contre Saer Fall, cité par Maham Diallo comme l’un des huit auteurs présumés de l’attaque du bus Tata, à Yarakh. Saer Fall a été arrêté aux États-Unis. Il est en ce moment en détention en Pennsylvanie, dans un centre de détention de migrants et en voie de rapatriement à Dakar.



Le magistrat instructeur vise les articles 406 à 409 ; 80 et 95 ; 279-1. D’après "SourceA" qui donne l’information, la peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité.



Le suspect, Saer Fall se déclare militant de Pastef. D’après "Source A", qui a retracé son parcours, il a quitté le Sénégal en passant par l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Il a d’abord atterri en Turquie, avant de prendre la direction des États-Unis via le Nicaragua. Agé de 29 ans, il il était recherché au Sénégal et en Mauritanie, pour des délits de terrorisme.



Arrêté dans un premier temps, il avait été libéré, mais il sera cueilli à nouveau, après qu'Interpol a informé les autorités américaines, que Fall était recherché au Sénégal, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.



Le Doyen des Juges soutient que l’attaque du bus a eu lieu suite à l’appel à manifester lancé par Ousmane Sonko, invoque les traités bilatéraux et conventions multilatérales, pour obtenir l’extradition du fugitif Sar Fall, lit-on dans "Senenews".



Ce dernier, depuis son transfert dans le centre pour migrants de Pennsylvanie, a rencontré un magistrat américain à trois reprises, le 27 septembre, le 6 novembre et le 26 décembre 2023. « Un autre face-à-face avec un juge est prévu durant ce mois de janvier , annonce "Source A". C’est ce jour-là que la date de l’examen de sa demande d’asile pour rester aux États-Unis, lui sera communiquée. »