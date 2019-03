Bus incendié en Italie : Ousseynou Sy serait athée Ousseynou Sy, le Sénégalais qui a incendié le bus transportant 51 élèves en Italie, serait athée. C’est en tout cas ce qu’a déclaré son avocat, Me Davide Luccini. "Il est athée et n'a aucun lien avec le terrorisme", révèle Les Échos.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

" Il ne voulait blesser personne. C'était un geste irréfléchi. Il voulait juste attirer l'attention sur ce qui se passe en politique migratoire ", a-t-il ajouté

L’italien d’origine sénégalaise est poursuivi pour "prise d'otage, massacre et incendie avec la circonstance aggravante de terrorisme".

En vertu du décret-loi "immigration et sécurité" adopté en 2018, il risque de perdre sa nationalité italienne en cas de condamnation.



