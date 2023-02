Business électoral : Déjà, la guerre des imprimeurs libanais !

À chaque échéance électorale comme la prochaine présidentielle 2024, des milliards FCfa sont dépensés en impression de bulletins de vote et autres professions de foi. Et à chaque élection, la mafia sénégalo-libanaise roule à grande vitesse « financière » sur des voies de contournement, pour contrôler le business des imprimés. Des pratiques déloyales à l’origine à chaque échéance éléctorale, de guerre des imprimeurs sénégalais d’origine libanaise.



Pis, « Le Témoin » quotidien a même appris que d’influents imprimeurs libanais sont même prêts à utiliser des armes non conventionnelles pour gagner une part importante du marché des bulletins de vote de la prochaine présidentielle, après s’être enrichis lors des dernières élections locales et législatives.



A preuve, un célèbre imprimeur libanais est allé jusqu’à acheter une nouvelle imprimerie rotative numérique, pour mieux capter la pluie des bulletins électoraux. Mieux encore, l’imprimeur en question est en train de procéder à l’extension de ses locaux, dans l’espoir de régner sans partage dans le monde du business électoral. Donc, les pauvres imprimeurs sénégalais sont alertés. Qu’ils se le tiennent pour dit ! N’est-ce pas président Baba Tandian ?