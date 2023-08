Buteur face à l’ AS Rome : Boulaye Dia sauve la Salernitana de la défaite La Salernitana se contente encore d’un nouveau match nul. Sur sa pelouse du stade Arigis, la Bersagliera a dû s’employer pour éviter la défaite. Et selon Wiwsport ce fut grâce Boulaye Dia

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 17:26

Car menés au score à la 57e minute, les hommes de P. Carvalho de Sousa s’en sont remis à leur meilleur buteur la saison dernière. C’est ainsi qu’idéalement servi en profondeur dans la surface de réparation, Boulaye Dia contrôle avant d’ajuster le gardien pour égaliser (72e; 1-1).



Les deux équipes se quittent ainsi sur ce partage des points dans ce match clôture de la deuxième journée de Serie A.



En véritable renard des surfaces, nous dit le journal, Boulaye Dia remet les deux équipes à égalité et signe ainsi son premier but de la saison.



