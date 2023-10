Buteurs Africains : Un nouveau triplé et Guirassy continue d’affoler les compteurs Serhou Guirassy a inscrit un nouveau triplé avec Stuttgart ce samedi 7 octobre contre Wolfsbourg (3-1), pour propulser provisoirement son club sur le trône de la Bundelsiga, en attendant le résultat du match du Bayer Leverkusen. Des performances hors normes que personne n’a vu venir

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2023 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Un triplé de Serhou Guirassy en Ligue 1, quand il évoluait encore sous les couleurs de Rennes, aurait déjà été un petit évènement. Désormais en Bundesliga, sous les couleurs de Stuttgart, qui occupe les premiers rôles au classement en ce début de saison, il en est déjà à deux coups du chapeau.



Le dernier en date ce samedi 7 octobre, contre Wolfsbourg (3-1), pour donner la victoire aux siens et la tête provisoire du championnat. Et ce, en un quart d’heure top chrono, alors que son équipe était menée à l’heure de jeu.



Un sixième succès en sept rencontres pour Stuttgart, le meilleur début de saison de l’histoire du club avec 18 points au compteur, auquel le Guinéen est loin d’être étranger.



« C’est incroyable. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ici, avec ces supporters. J’aime Stuttgart. On doit rester humbles tel qu’on l’est en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’ai adoré la seconde période », a commenté l’attaquant au micro de Sky, après la rencontre.



C’est simple, il défie toutes les statistiques : 13 buts en sept matches joués. Il occupe le trône de meilleur buteur européen, de loin, devant Lautaro Martinez (10 buts en championnats avec l’Inter Milan). Le tout après avoir inscrit seulement 25 buts en 81 matches sous les couleurs de son ancien club breton.



« Il est toujours possible de s’améliorer, mais je me sens bien. Pas à 100%, mais c’est difficile d’être à 100% quand on est joueur », a commenté Guirassy, avec une pointe de malice.



A titre de comparaison avec la saison passée, les deux meilleurs buteurs de Bundesliga, l’Allemand Niclas Füllkrug (Werder Brême) et le Français Christopher Nkunku (RB Leipzig) s’étaient arrêtés à 16 buts sur l’ensemble de la saison

Sud avec RFI



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook