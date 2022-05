C’est Baba Maal qui le prédit : « Il n’est pas exclu que je fasse de la politique »

L’artiste sera aussi à Londres pour un grand concert et d’autres dans le monde avant de clôturer par Dakar. Il a aussi indiqué vouloir créer un centre de formation aux métiers des arts. Et il compte sur le chef de l’Etat.



« L’idée de créer un centre de formation, nous l’avions depuis le gouvernement du président Abdoulaye Wade. Mais nous ne l’avons pas abandonnée. Nous irons vers le président Macky Sall pour qu’il nous aide à réaliser ce projet », a-t-il dit.



Baaba Maal a aussi été interpellé sur la politique. « Pour la politique, on ne dit jamais qu’on ne va pas le faire parce que ça fait partie de la vie. Mais avant de se projeter dans l’arène politique, il faut bien réfléchir parce que c’est un milieu que je ne maitrise pas. Mais, il n’est pas exclu que je fasse de la politique un jour », a dit, prudent, le lead vocal du Dandé lenol.

Emedia.sn