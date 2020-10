C’est Macky Sall qui l’avoue: Avec « les remaniements et changements, chaque fois que je le fais, je perds des amis… » Le président de l’Apr a rappelé l’«ingratitude» de sa position pour expliquer certains choix opérés à l’Assemblée nationale. Et sur les remaniements et changements, il explique pourquoi il ne les aime pas : « Je n’aime pas les remaniements et les changements parce que chaque fois que je le fais, je perds des amis ».

« Il y a des gens qui ont été reconduits à la tête des commissions, d’autres sont remplacés. Ces remplacements ne doivent aucunement être assimilés à des sanctions. Quand on a une centaine de députés qui sont tous légitimes, il faut, avec les mutations politiques, trouver des équilibres. Ce qui fait que certains sont partis et d’autres reviennent. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. En remplaçant certains, il y a d’autres qui sont promus. Cela est lié à mes responsabilités de président d’une coalition », a tenté de convaincre Macky Sall.



Avant de poursuivre : « Je n’aime pas les remaniements et les changements parce que chaque fois que je le fais, je perds des amis alors que ce sont des amis avec qui j’ai partagé de bonnes choses. Tu peux nommer quelqu’un pendant 3 ou 4 ans, tu le changes, aussitôt il se braque, en oubliant tout ce que nous avions fait ensemble ».



Selon nos interlocuteurs, le chef de l’Etat a remercié tous les députés, en particulier ceux de la majorité pour leur attitude. Le Président Macky Sall a volé au secours des députés Bby, qui essuient beaucoup de critiques.

« Dans toutes les démocraties du monde, une majorité est recherchée, obtenue, pour accompagner le gouvernement. Penser que la majorité doit combattre l’Exécutif, c’est ne pas comprendre ce devoir de collaboration entre ces deux institutions de la République, pour le bénéfice des populations », dira-t-il, d’après nos sources.









Le Quotidien

