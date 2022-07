C’est confirmé ! Abdoulaye Wade arrive ce vendredi pour clôturer la campagne de Wallu Sénégal Pour cette campagne des législatives et en langage populaire, c’est ce qu’on appelle « Tioki fin ou l’ultime bagarre ». La venue de Abdoulaye Wade, qui a créé des supputations et des doutes, a été confirmée pour ce vendredi, afin de clôturer la campagne de Wallu Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022

Selon le communiqué parvenu à Leral, craignant que son arrivée à Dakar, le samedi 30 juillet, ne prolonge la campagne électorale au delà du délai légal fixé au vendredi 29 juillet à minuit, le Président Abdoulaye Wade a décidé de rapprocher son retour au Sénégal au vendredi 29 juillet 2022.



Le Directeur de campagne de la Grande Coalition Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Thiam, renseigne que « le Président Abdoulaye Wade, tête de liste de la Grande Coalition Wallu Sénégal, a demandé aux militantes et militants ainsi qu'aux sympathisants, de se rendre massivement au meeting de clôture de campagne de la Grande Coalition Wallu Sénégal à Pikine, qui est placé sous sa présidence » .



