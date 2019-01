C2C - Salihou Keita: « avec Macky SALL, la croissance de notre économie est bien partie pour l’émergence à l’horizon 2035 »

Le Sénégal a enregistré des progrès considérables aux plans économique et social. Tel est l’avis du Président du mouvement Sénégal Croissance à deux Chiffres pour l’émergence (C2C). En conférence de presse hier, Salihou Keita a fait savoir que depuis la mise œuvre du PSE, des avancées ont été notées dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, de l’aide sociale etc.



Avec une croissance moyenne du niveau des investissements de 7.6% sur la période 2014-2018, un taux de croissance économique de 7.2% en 2018 contre 1,7 % en 2012, une maitrise du taux moyen d’inflation de 1,3 % en deçà de la norme communautaire UEMOA de 3%, et une réduction significative du déficit budgétaire de 6.7% en 2011 à 3.5% en 2018, le président du C2C, dit affirmer avec fierté que le gouvernement de Macky SALL, a libéré le potentiel de croissance de notre économie qui est bien partie pour l’émergence à l’horizon 2035.



Outre les performances économiques, le C2C a mis en exergue les exploits enregistrés au niveau social. A ce stade, il mentionne les bourses de sécurité familiales, le PUMA, le promoville, la couverture maladie universelle, le PUDC etc.



« Ces programmes de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales viennent consolider les efforts déployés par le gouvernement de Macky pour améliorer le bien-être des Sénégalais », a confié, le président du C2C, M. Keïta.



Par ailleurs, abordant le sujet de la Présidentielle, le président du C2C lance un vibrant appel patriotique à l’endroit de tous les citoyens, aux chefs religieux, à la société civile, aux universitaires, aux associations de jeunes et de femmes pour qu’ils soient défenseurs et garants de leur vote le jour du scrutin, afin de choisir judicieusement et sereinement celui qu’ils jugeront plus apte à présider les destinées du pays.



Un appel pour répondre à l’initiative des candidats malheureux lors du parrainage qui menacent d’empêcher la tenue correcte de l’Election. Un dessein, jugé, antipatriotique et antidémocratique, par M. Keita.



